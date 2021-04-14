Надання Україні ПДЧ в НАТО застереже Росію від подальшої агресії, - Таран

Міністр оборони Андрій Таран закликав надати Україні План дій щодо членства в НАТО. На його думку, це застереже Росію від подальшої агресії проти України.

Про це йшлося на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки й оборони.

Таран також подякував за підтримку України на тлі посилення агресії з боку Росії. За його словами, в ЄС чітко продемонстрували Росії, що Україна тепер не одна, як це було в 2014 році.

"Зараз ситуація зовсім інша. Ми маємо пряму міжнародну підтримку. Її найкращим сигналом могло б бути надання Україні ПДЧ. Це могло б стати дуже чіткою ознакою, щоб застерегти Росію від подальшої ескалації", - сказав міністр.

До цього глава Міноборони висловлював сподівання, що Україна отримає ПДЧ в НАТО до кінця 2021 року. Таран заявляв, що вступ в НАТО є першочерговим пріоритетом української влади для зміцнення обороноздатності України.

Володимир Зеленський висловлював думку, що вступ України в НАТО є єдиним шляхом до закінчення війни.

Як сподіваються в українському уряді, підготовка до надання ПДЧ для України почнеться після саміту НАТО в цьому році. За матеріалами РБК-Україна.