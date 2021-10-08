Напад на журналістів "Схем": голові "Укрексімбанку" Мецгеру вручили дві підозри

Вручили підозри Євгену Мецгеру у справі нападу на журналістів "Схем". Про це заявили в Київській міській прокуратурі, передає "5 канал".

До перешкоджання законній професійній діяльності журналістів там додали ще й "позбавлення волі". Євгена Мецгера також опитали після вручення підозри. Про це "Українській правді" розповіла речниця міської прокуратури Надія Максимець.

Раніше вже вручили підозру іншому фігуранту цієї справи - директору Департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимиру Пікалову. Тоді правоохоронці намагалися розшукати і Мецгера, щоб також вручити йому підозру. Проте на робочому місці його не застали. Після цього голову "Укрексімбанку" тимчасово відсторонили з посади за його власною заявою. Згодом Євген Мецгер публікував вибачення за "недоречну поведінку".

Як повідомляв 5.UA, журналісти "Схем" оприлюднили резонансне розслідування, яке стосується видачі 60 мільйонів доларів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія, імовірно, веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО) і сплачує податки окупаційній владі.

Напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку" стався 4 жовтня під час інтерв'ю.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів. А от у самому банку переконують, що медійники намагалися протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом.

Як повідомляв 5.UA, голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що складає повноваження на час розслідування справи щодо нападу на журналістів "Схем".