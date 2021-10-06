Напад на журналістів "Схем": Мецгеру та другому фігуранту не змогли вручити підозри

Правоохоронці не змогли вручити підозри фігурантам справи про напад на журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", повідомила під час брифінгу речниця прокуратури Києва Надія Максимець. Підозри підготували двом особам, серед яких глава правління "Укрексімбанку" Євгеній Мецгер, що склав повноваження на час розслідування.

"Попередньо було встановлено, що одна особа перебуває в приміщенні, однак в подальшому надійшла інформація про те, що начебто через стан здоров'я ця особа покинула приміщення через інший вихід", - заявила Максимець.

На питання журналістів про те, хто покинув будівлю, особа, яка склала повноваження, чи яка написала заяву на звільнення Максимець відповіла, що "не можу це повідомляти, але на жаль це факт".

"Наразі вживаються заходи для встановлення місцеперебування цих осіб для вручення підозр. Повістки і повідомлення про підозру, тексти цих документів залишені адміністрації банку, в. о. голови правління. І відповідно плануємо, що найближчим часом цей процес буде завершено", - додала Максимець.

Водночас у коментарі "Укрінформу Максимець розповіла, що через інший вихід приміщення банку покинув фігурант справи, який написав заяву на звільнення.

"Вони залишаються незвільненими і мають перебувати на робочому місці. Про причини їх відсутності на місцях адміністрації банку невідомо", - розповіла речниця.

У прокуратурі Києва відзначили, що не змогли вручити підозри обом фігурантам.

На знімальну групу "Схем" напали 4 жовтня, просто під час запису інтерв'ю в "Укрексімбанку". Голові правління держустанови Євгену Мецгеру не сподобалося запитання журналіста Кирила Овсяного, тому він наказав підлеглим відібрати камери та стерти записану інформацію.

Виконуючи наказ, співробітники банку повалили й скрутили оператора "Схем" Олександра Мазура та відібрали у нього дві камери. Охорона банку стерла інформацію, однак технічним спеціалістам вдалося відновити її. Завдяки відновленому відео вдалося ідентифікувати кількох підлеглих Мецегра, які брали участь у нападі.

За фактом нападу Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 117 КК України - "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

У банку стверджували, що журналісти начебто намагалися заволодіти інформацією з обмеженим доступом і погрожували звернутися до правоохоронних органи. Згодом наглядова рада "Укрексімбанку" розпочала внутрішню перевірку - Мецгера відсторонили, а в.о. голови держустанови став член правління Сергій Єрмаков. За матеріалами ZN.UA, Укрінформ