Нападнику на Порошенка дали гарантії безпеки: адвокати звернулися до суду

Бездіяльність поліції у справі про напад на п'ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка оскаржують у суді.

Про це біля Печерського суду журналістам повідомили адвокати Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков, трансляцію вів "Прямий".

Адвокати наголосили, що виконавця злочину прикривають, а сам злочин намагаються кваліфікувати як хуліганство.

"Це ганебний напад на п'ятого Президента Петра Порошенка, який відбувся на свято Дня Незалежності. Замовник цього злочину має великі можливості, щоб примусити Національну поліцію не реєструвати заяву про злочин, ігнорувати заяви громадян і народних депутатів. І примушує Нацполіцію замість передбаченого законом складу злочину, а саме 346 статті ККУ, що передбачає відповідальність за напад на політичного діяча, на лідера опозиції, зробити з цього випадку звичайне хуліганство. Саме тому ми змушені оскаржувати бездіяльність Національної поліції, яка не зареєструвала впродовж доби, як це передбачено законом, заяву про злочин саме за 346 статтею ККУ", - сказав Ігор Головань.

"Очевидно, що нападнику була дана гарантія, що він буде недоторканий. Коли ми бачимо, що поліція відмовляється, всупереч закону, реєструвати кримінальне провадження, ми вважаємо, що це відпрацювання цієї гарантії. Це сигнал кожному наступному "тітушці", який зважатиме - чи погоджуватися на таку пропозицію, чи ні, що такого роду гарантії в принципі працюють" Ілля Новіков Адвокат

Новіков також додав, що "пріоритетом має стати те, щоб зламати цю гарантію". На його думку, першим кроком є" зафіксувати і зробити прозорою цю ситуацію".

"Скарга на бездіяльність поліції має саме цю мету - зафіксувати, чому дії поліції суперечать закону і чому вони не можуть в кінцевому результаті бути на користь такого роду людям, як цей нападник", - пояснив адвокат.

"Ми побоюємося, що ця людина може просто зникнути. Тому ми вважаємо, що реєстрація кримінального провадження відповідно до закону за правильною статтею забезпечить можливість не тільки належного розслідування, встановлення організаторів. Але й врятувати цю людину, яку втягнули у цей злочин" Ігор Головань Адвокат

Між тим, депутат Київради Віктор Кононенко нагадав, що 24 серпня він подав заяву про злочин, однак правоохоронці її ігнорують.

"Я подавав заяву як учасник Маршу Патріотів, який був свідком нападу на п'ятого Президента України. Подавав повідомлення про злочин, передбачений статтями 112, 344, 346 Кримінального кодексу України, що було правоохоронними органами проігноровано. Ми хочемо об'єктивного розслідування. Ми не ставимо собі за мету посадити цього нападника. Людину просто підставили замовники, підставила чинна влада", - переконаний Кононенко.

Нападник на Порошенка має наркотичну залежність і належить до кримінального угруповання на Чернігівщині - Кононенко Водночас народний депутат Максим Саврасов теж є заявником у справі: "обурення викликає місце та час події. Коли під час Маршу ветеранів, під час хвилини пам'яті на Алеї Небесної Сотні здійснюється напад - такі випадки не можна залишати. І мені також обурює, що мою заяву не розглядають. Тому ми будемо оскаржувати і юридично доведемо справу до кінця", - резюмував народний депутат.

Між тим, в результаті нападу, п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, отримав хімічні опіки очей. У зелінці, якою зловмисник плеснув у лице Порошенку, могли бути невідомі домішки.

Нагадаємо, напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

У "Європейській Солідарності" відповідальність за напад "тітушки" покладають на Офіс Зеленського. Пізніше було оприлюднене відео, з якого видно, як поліція швидко відвела затриманого учасниками маршу нападника в бік вулиці Банкової та сховала за кордоном силовиків.

Згодом Петро Порошенко виступив перед прихильниками на Співочому полі. Він подякував патріотам за потужний Марш захисників України і, зокрема, звернувся до Володимира Зеленського.

Наступного дня після інциденту посольство США засудило напад на Петра Порошенка.Там зазначили, що фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії. За матеріалами Прямий канал