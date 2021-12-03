Нардеп Качура звернувся до СБУ, міграційної служби та прикордонників щодо подвійного громадянства Арахамії та Рудик

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Качура звернувся до Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та СБУ із запитом про подвійне громадянство голови фракції "Слуга народу" в парламенті Давида Арахамії та голови партії "Голос", народної депутатки Кіри Рудик. Про це він розповів у кулуарах Верховної Ради, повідомляє LB.ua.

"Я як юрист прийняв рішення зареєструвати депутатський запит, який стосується голови нашої фракції Давида Арахамії. Деякі Telegram-канали публікували, що в нього є громадянство США, він це спростовував. І щодо Кіри Рудик - на запитання журналістів, чи має вона інше громадянство, вона відповіла, що народилася в Україні і є українкою. Була також низка публікацій, що Рудик має громадянство США. Зокрема, що вона є власником бізнесу у США, платником податків", - розповів Качура.

Давид Арахамія спростував наявність у нього американського громадянства, коментуючи запит Качури.

"Окрім мене, є ще 450 депутатів, яких треба перевірити. Він має рацію, якщо була інформація у ЗМІ - треба перевірити. Коли вони зможуть перевірити, а якщо не зможуть, я вийду до вас на брифінг і покажу, що в мене немає ніякого американського громадянства", - підкреслив Арахамія.

Відповідно до ст. 4 Конституції України, подвійне громадянство в Україні заборонено.

13 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону щодо внесення змін до деяких законів України стосовно питань громадянства. Він передбачав, зокрема, звільнення військовослужбовців- контрактників та росіян, яких переслідують на батьківщині, від обов'язку відмовлятися від іноземного громадянства під час набуття громадянства України. Окрім того, проєкт закону пропонував розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням.

На засіданні погоджувальної ради 18 травня 2020 року законопроєкт розкритикували представники фракцій "Європейська солідарність" та "Батьківщина". 19 травня розгляд законопроєкту відклали.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, українцям потрібна можливість мати подвійне громадянство з іншими країнами, за винятком Росії.

Наприкінці січня 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт No4640 "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України".

26 лютого 2021 року Рада нацбезпеки і оборони України доручила Кабінету Міністрів, Центральній виборчій комісії та Службі безпеки України у двомісячний термін проаналізувати українське законодавство з питань подвійного (множинного) громадянства. РНБО, зокрема, запропонувала легалізувати подвійне громадянство в Україні, заборонивши при цьому особам, які мають паспорти іноземних держав, претендувати на державні посади та балотуватися у депутати. Урядовий законопроєкт мають передати до Верховної Ради протягом шести місяців.

4 березня 2021 року Зеленський ввів рішення РНБО у дію.

1 грудня 2021 року під час виступу на засіданні парламенту президент України Володимир Зеленський заявив, що до Верховної Ради вносять законопроєкт, який дасть можливість українцям мати не одне громадянство. "Я знаю, наскільки важливим для українців, які проживають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів", - сказав він.

За матеріалами Гордон.