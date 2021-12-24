Нардеп Шевченко заявив, що на нього завели справу за державну зраду

Народний депутат Євген Шевченко заявив, що стосовно нього порушила справу Служба безпеки України. За його словами, справа відкрита за статтею 111 Кримінального кодексу, тобто державна зрада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Шевченка.

Як розповів Шевченко, йому нібито інкримінують створення "руського мира".

"Якщо вже інформація просочилася, змушений повідомити, що справді СБУ відкрила для мене справу за ст.111 ККУ. Шиють мені створення "руського мира" в Україні... Це пов'язано з моєю дружбою з Білоруссю", - заявив нардеп.

РБК-Україна звернулося до СБУ за коментарем та готове опублікувати відповідь.

Нардеп Шевченко потрапив до Верховної ради, перемігши на мажоритарному окрузі в Запоріжжі. На виборах він висувався від "Слуги народу", але через позицію стосовно Білорусі його виключили з владущий фракції.

Зокрема, у лютому Шевченко був присутнім на заходах невизнаного президента Олександра Лукашенка. А у квітні цього року він літав в Білорусь на зустріч з главою режиму.

Також Шевченко підтримував незаконне затримання білоруськими силовиками засновника Nexta Романа Протасевича та висловлював повагу до "державності" Білорусі.