Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у неперсональному голосуванні - Разумков

Народний депутат України втратить свої повноваження, якщо суд визнає його винним у неперсональному голосуванні, що є кримінальним правопорушенням, заявив глава Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Кнопкодавство - це кримінальне правопорушення, тому рішення буде прийнято в рамках діючого Кримінального процесуального Кодексу. Якщо вступає в силу рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично", - цитує прес-служба ВР заяву Разумкова в коментарі програмі ТСН у п'ятницю ввечері.

Разумков зазначив, що ВР комплексно підходить до питання боротьби з кнопкодавством і вже є перші рішення.

"Місця на задніх рядах, які не закріплені за народними депутатами і де, можливо, відбувалися такі ганебні явища, відключені від системи "Рада". Сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться прив'язати картку депутата до конкретного місця. І ми фактично зможемо бачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп", - упевнений Разумков.

Голова Парламенту також додав, що планується додатково встановити чотири камери відеоспостереження в залі пленарних засідань.

Разом із тим він зазначив, що в нинішньому скликанні Ради кнопкодавство має одиничний характер. "Але керівництво парламенту докладає зусиль, щоб повністю позбутися від таких випадків", - наголосив він. За матеріалами Інтерфакс-Україна.