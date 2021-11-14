Нарешті РНБО зайнялося справами. Данілов проводить у Луцьку нараду щодо захисту кордону

У Луцьку за дорученням Президента Володимира Зеленського розпочалася нарада з питань додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба РНБО у Фейсбуці.

Зазначається, що метою наради є координація і контроль за виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, військовими формуваннями завдань, які визначені за результатами засідання РНБО 10 листопада 2021 року, зокрема, про додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону.

Під час наради буде заслухано спільну доповідь міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека, голови Державної міграційної служби Наталії Науменко та в.о. голови ДСНС Сергія Крука щодо ситуації на українсько-білоруському державному кордоні та плановані заходи із забезпечення дотримання режиму державного кордону та громадського порядку.

На нараду запрошені глави іноземних дипломатичних місій - посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас та посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцкі.

Як повідомляв Укрінформ, міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою, Латвією триває із серпня. Країни звинувачують Білорусь у спеціально створеному міграційному тиску в рамках ворожих гібридних дій проти них як країн ЄС.

Цього тижня великі групи мігрантів намагалися прорватися через кордон з Білорусі до Польщі, але частину з них польським прикордонникам вдалося повернути назад на лінію кордону.

Кордон Польщі з Білоруссю нині захищають близько 13 тис.

військовослужбовців з чотирьох армійських дивізій.

За інформацією секретаря РНБО Данілова, на сьогодні в Білорусі вже перебувають близько 15 тисяч мігрантів.