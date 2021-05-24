Народного депутата Євгена Шевченка виключили з фракції "Слуга народу"

Народного депутата Євгенія Шевченко, який їздив до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком та підтримує його режим, а також привітав у соцмережі затримання опозиційного блогера Романа Протасевича, виключили з фракції "Слуга народу". Про це оголошено на сайті політсили.

"Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції "Слуга Народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів. Зібрані всі необхідні підписи. Незабаром документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі", - йдеться в повідомленні.

Сам Шевченко прокоментував у Telegram, що очікував на це.

"Нарешті мене виключили з фракції Слуга Народу! Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і Президента остаточно. Саня Олександр Дубинський привіт! Я ж казав, що буду наступним", - написав він.

Напередодні Шевченко привітав затримання колишнього головного редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича: "У Мінську затримали творців NEXTA. Ось це державність!".