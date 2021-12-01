НАТО допомагає Україні реалізувати право на самооборону

Україна, як суверенна держава, має право на самооборону, і НАТО допомагає Україні реалізувати це право, зміцнюючи та підвищуючи спроможності її Збройних Сил.

Про це сьогодні у Ризі під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми надаємо Україні політичну і практичну підтримку. Союзники надають тренування, допомагають у розбудові військових спроможностей та в обладнанні. Це реальна підтримка, і це підвищує поріг для Росії у здійснені агресивних військових дій проти України. Такі зусилля НАТО зміцнюють Збройні Сили України - це шлях допомогти їм здійснити суверенне право на самооборону. Це право кожної суверенної держави, і це включає також Україну, і ми підтримуємо Україну в дотриманні цього суверенного права на самооборону", - наголосив керівник Альянсу.

Він зауважив, що головна мета, з якою сьогодні під час зустрічі міністрів погодилися всі союзники - це утримати Росію від здійснення агресивних військових дій проти України.

За словами Генерального Секретаря НАТО, союзники проводять дуже уважний моніторинг розвитку цієї ситуації, обмінюються даними розвідки, використовують наявні спроможності, які дозволяють отримувати дуже важливу та деталізовану інформацію для оцінки ситуації.

При цьому Столтенберг наголосив, що варто відрізняти заходи, що їх НАТО здійснює для підтримки України, як країни-партнера, і зусилля Альянсу із захисту союзників від можливої агресії. Якщо в першому випадку, стосовно України, йдеться про політичну та практичну підтримку, то в другому Альянс готовий залучити всі наявні спроможності для захисту й оборони будь-якого союзника, та має відповідні плани на цей випадок.

Як повідомлялося, з 30 листопада по 1 грудня у Ризі відбувається зустріч міністрів закордонних справ НАТО, які мають обговорити поточну ситуацію у сфері безпеки та підготовку до наступного саміту Альянсу у Мадриді.