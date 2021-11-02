Найбільшу підтримку мають чотири партії – КМІС

Діяльність президента Володимира Зеленського не схвалюють 56,9% українців, схвалюють – 28,2%. У липні ці показники були 56,1% і 29,3% відповідно, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

35,4% респондентів стверджують, що Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо Зеленського.

Фото: КМІС

Якби вибори до парламенту відбувалися у кінці жовтня, до парламенту пройшли б 5 партій.

"Найбільшу підтримку отримали б партії «Слуга народу» (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), ОПЗЖ (17%), «Батьківщина» (15,4%), «ЄС» (15,1%) (різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки). Понад 5% має також партія «Сила і честь» (5,6%). Трохи менше прохідного бар’єру мають партія Д. Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). У порівнянні з липнем підтримка топпартій змінилася в межах похибки", – йдеться у підсумках опитування.

Фото: КМІС

Окрім того, 71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в невірному напрямку. Підтримують напрямок 15% (у липні було 68,7% і 16,1%).

Також 43,4% опитаних підтримують дострокові президентські вибори, 47,3% – дострокові вибори Ради. При цьому 35% респондентів погоджуються з твердженням, що "партію «Слуга народу» потрібно усунути від влади шляхом масових протестів". Не погоджуються з цим – 50,6%.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький підкреслив, що слід враховувати метод опитування – “face-to-face” інтерв’ю.

"Ми неодноразово звертали увагу експертної громадськості на те, що метод дослідження впливає на результати. Респонденти, опитані методом особистих інтерв’ю, менш заможні, мають дещо нижчий рівень освіти і дещо менш активні, ніж респонденти, опитані методом телефонних інтерв’ю", – зазначив він.

Грушецький додав, що за останній період продовжує триматися ситуація з електоральним домінуванням чотирьох політичних сил: "Слуги народу", ОПЗЖ, «Батьківщини» і «ЄС». Причому, партії йдуть «щільно», і відрив між ними досить незначний, переважно в межах статистичної похибки.

Також для аналізу динаміки потрібно враховувати статистичну похибку. Рейтинги всіх топ-партій за результатами поточного опитування фактично не відрізняються від рейтингів партій станом на липень 2021 року, а ті коливання, які можна бачити – залишаються у межах статистичної похибки.

Опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними Центру Разумкова, Зеленський вперше після обрання президентом очолив антирейтинг українських політиків. Серед кандидатів на посаду президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, респонденти називали Зеленського (31,9%), Петра Порошенка (31,6%), Віктора Медведчука (24,7%), Юрія Бойка (24,0%), Олега Ляшка (15,0%,) Юлію Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%). Решту кандидатів назвали менш як 10% опитаних. За матеріалами LB.ua