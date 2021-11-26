Найближчими днями Єрмака викличуть на допит щодо вагнергейту - ДБР

Найближчими днями главу Офісу президента Андрія Єрмака буде викликано на допит у Держбюро розслідувань у справі про спецоперацію проти російської ПВК Вагнера. Про це в ефірі "Права на владу" сказав в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Ведуча продемонструвала в ефірі уривок з інтерв'ю керівника Bellingcat Христо Грозєва, в якому він сказав, що, на його думку, відстрочка фінальної стадії операції була рівносильною її провалу. Згідно з розслідуванням Bellingcat, саме Єрмак "запропонував" відкласти затримання вагнерівців.

Ведуча прямо запитала Сухачова: "Єрмак - кріт чи не кріт? Він винен чи ні в цій ситуації?".

"Сьогодні жодного факту та доказу щодо інформації, про яку ви запитуєте, слідство не отримало", - відповів глава ДБР.

При цьому він визнав, що досі Єрмака не допитали в рамках розслідування кримінальної справи з вагнергейту, яка була відкрита ще у вересні 2020 року.

"Важливе питання (про допит Єрмака, - ред.). Неодноразово ставилося. Ми протягом кількох днів викликатимемо Єрмака на допит. Чому не робимо це сьогодні? Тому що ми чекаємо певну інформацію від наших колег із правоохоронних органів найближчими днями і будемо запрошувати на допит пана Єрмака", - сказав Сухачов.

На запитання, чи планує ДБР допитати президента Володимира Зеленського, він відповів, що якщо слідчий матиме таку необхідність, він це зробить.

17 листопада Bellingcat та The Insider опублікували розслідування про українську операцію проти ПВК Вагнера. Згідно з матеріалом, українським розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки ключових бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі. Спецоперація мала завершитися примусовою посадкою літака з бойовиками в Україні. Але в останній момент на "пропозицію" голови ОП Андрія Єрмака операцію "перенесли".

В ОП, реагуючи на розслідування Bellingcat, повідомили, що Єрмак не має повноважень віддавати накази органам розвідки, але міг "відкрито наполягати у відповідних форматах на акуратному ставленні" до домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

Журналістка Яніна Соколова опублікувала документи, які, за її словами, стосуються проведення спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера. У документах йдеться, що перенесення дати затримання відбулося за "рішенням вищого військово-політичного керівництва України".

Колишній голова ГУР МО Василь Бурба, який брав участь у підготовці спецоперації, сказав, що усне розпорядження про її перенесення дала уповноважена президентом людина.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ