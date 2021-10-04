НАЗК перевіряє декларації Зеленського й Баканова з урахуванням інформації від Pandora Papers

У Нацагентстві з питань запобігання корупції перевіряють декларації президента Володимира Зеленського й голови СБУ Івана Баканова, враховуючи матеріали розслідування Pandora Papers про офшорний скандал.

Про це в коментарі "Радіо НВ" повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

"Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо, зокрема, дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Отже, цю інформацію також буде враховано. <…> Перший помічник президента на громадських засадах - не є особою, яка подає декларацію, а отже ми не можемо перевірити декларацію. А декларацію голови СБУ ми перевіряємо", - сказав він. Офшорні оборудки Зеленського й Коломойського розслідуватимуть у США і Великій Британії - Фурса

Новіков додав, що декларації Зеленського й Баканова перевіряють відповідно до порядку черговості, а не через оприлюднену журналістами інформацію.

"Перша декларація, яка перевіряється в країні, - це декларація президента. Перевірка була розпочата ще у квітні і її результати будуть опубліковані до 18 жовтня", - зазначив голова НАЗК.

Крім того, Новіков розповів, чи можуть викладені в журналістському розслідуванні факти бути підставою для притягнення до відповідальності чиновників.

"Невідображення [у декларації] коштів на рахунках офшорних компаній не є порушенням. Є порушенням невідображення самих компаній, якщо ці компанії належать суб'єктам. Хочу сказати, що в законі "Про запобігання корупції" є частина 3 статті 46. Вона каже, що зображаються лише об'єкти, які зареєстровані на офшорні компанії, якщо це майно, яке не використовується в господарській діяльності. Усе інше не підлягає зображенню в декларації. Тобто, кошти не підлягають зображенню в декларації, якщо вони належать не фізичній особі, а юридичній, якими є компанії. <…> Самі собою ці факти, які мали місце 2012 року, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відбиті в декларації. Існували вони чи не існували - це є предметом повної перевірки. Дії 2012 року в принципі не можуть бути кваліфіковані як порушення в рамках компетенції НАЗК", - пояснив він.

Наслідки розслідування "Офшор 95": нардеп вимагає ввести проти Зеленського санкції Варто зазначити, що натепер НАЗК не отримувало жодних звернень щодо перевірки фактів, викладених у фільмі-розслідуванні.

Автори міжнародного розслідування Pandora Papers заявляють про розсекречення офшорів у понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів, зокрема чинних президентів, а також у 300 міністрів, суддів, мерів та інших держслужбовців.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Зазначимо, що П'ятий Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що міжнародні фінансові злочини президента Володимира Зеленського та його партнера - олігарха Ігоря Коломойського, про які повідомили світові медіа, не розслідуються в Україні.

Раніше в Києві намагалися зірвати показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського "Офшор 95" через дзвінок з погрозами, який надійшов в КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він з СБУ.

Варто зазначити, що у розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів Pandora Papers фігурують також люди з близького оточення чинного президента Росії Володимира Путіна.

За матеріалами Прямий канал.