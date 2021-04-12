НАЗК проводить повну перевірку 375 декларацій чиновників, зокрема Зеленського, Шмигаля

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку ще 98 декларацій держслужбовців, серед яких президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також 15 міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

В агентстві пояснюють, що більшість з цих декларацій НАЗК взяло в перевірку, оскільки у 2020 році завершити її було неможливо через рішення Конституційного Суду України.

Наразі підставою для повної перевірки може стати: висока посада, заява від громадян або ЗМІ про можливі недостовірні відомості в декларації посадовця. На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав її може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.

Усі декларації спочатку будуть перевірені автоматично завдяки системі логічного та арифметичного контролю. Комп'ютер визначить, які декларації містять найбільші ризики, після чого працівники НАЗК розпочнуть повну перевірку цих декларацій.

Сьогодні зробити процес перевірки декларації повністю автоматичним не можна. Поміж головних причин - якість даних у більшості державних реєстрів, розповідають в НАЗК. Наприклад, інформації про нерухомість, яка була придбана у 90-ті роки, у реєстрах найчастіше немає. До кінця 2021 року Агентство планує здійснити повну перевірку понад 1000 декларацій посадовців.

Серед тих, чию декларацію перевірять: президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, ексміністр оборони Андрій Загороднюк, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр юстиції Денис Малюська, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет, ексміністр культури й інформаційної політики Володимир Бородянський, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко, ексміністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

Крім того, перевіряють електронні декларації заступників міністрів, а також 9 суддів Конституційного Суду.