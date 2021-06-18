НАЗК відреагувало на рішення ОАСК щодо Вітренка

ОАСК розглянув позов щодо припису НАЗК (який стосується призначення Юрія Вітренка до "Нафтогазу") в безпрецедентні для українського правосуддя терміни.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новиков у п'ятницю, 18 червня.

"ОАСК забезпечив розгляд відповідного позову в рекордні терміни - менше ніж за два дні. Така швидкість є безпрецедентною для українського правосуддя. Особливо з огляду на те, що станом на кінець 2020 року у судах накопичилося понад 3000 справ по корупціонерів, які не були розглянуті", - звернув увагу Новіков.

На його думку, задоволення цього позову судом ще раз доводить кричущу необхідність завершення судової реформи.

У НАЗК також відзначили, що застосування судом таких заходів, які за змістом є прийняттям рішення без розгляду справи по суті, не відповідає цілі правового застосування забезпечення позову.

"Тобто, в цьому випадку позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК, а суд без розгляду справи фактично виконує запитувана позивачем", - додав Новиков.

Нагадаємо, 15 червня НАЗК заявило, що знайшло порушення у призначенні Юрія Вітренка головою "Нафтогазу".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав позов до ОАСК, в якому зажадав скасувати припис НАЗК.

Сьогодні, 18 червня, Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив припис НАЗК до Кабміну щодо усунення порушень, що стосуються призначення Юрія Вітренка головою "Нафтогаз України". За матеріалами Слово і Діло.