НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу"

Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії "Слуга народу".

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Відповідний наказ підписав очільник Нацагентства Олександр Новіков за результатами аналізу звіту партії.

В агентстві також зазначили, що виявили порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру у звітах 11 політичних партій.

У зв'язку з виявленими порушеннями НАЗК склала адміністративні протоколи стосовно лідерів, зокрема, таких політичних партій: "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", "ВО "Свобода", "Слуга народу", "Конгрес українських націоналістів".

Крім того, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах таких 3 політичних партій:

"Конгрес українських націоналістів" - ст. 159-1, ст. 175 Кримінального кодексу України (ККУ);

"Блок Вілкула "Українська перспектива" - ст. 159-1 ККУ;

"Слуга народу" - ст. 159-1, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 ККУ (у звітах за два звітні періоди).

Відповідні матеріали агентство направляє до Національної поліції.

Як заявив голова політсили Олександр Корнієнко, "Слуга Народу" з'ясовує підстави для призупинення державного фінансування та проводить аналіз зауважень з боку НАЗК.

Він висловив впевненість, що фінансування буде відновлено після того, як партія надасть необхідні пояснення та усуне можливі порушення у звітній документації.

"Наразі ми з'ясовуємо підстави призупинення державного фінансування партії та аналізуємо зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Впевнені, що після проведення ретельного аналізу, надання необхідних пояснень та усунення можливих порушень у звіті фінансування буде відновлено", - цитує Корнієнка пресслужба партії.

У четвертому кварталі 2020 року НАЗК зупинило також держфінансування партії ВО "Батьківщина". Партія також позивається до НАЗК. ОАСК вже повідомив, що розглядатиме справу.

За матеріалами https://bykvu.com