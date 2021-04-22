Нетаньягу виступив за розширення дружби і співпраці з Україною

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив за розширення дружби і співробітництва з Україною, повідомляє прес-служба президента.

"Я впевнений, що Ізраїль і Україна продовжать тісно працювати разом, шукати нові шляхи розширення дружби між нашими країнами для подальшого просування кооперації в усіх сферах спільних інтересів", - повідомляється в листі Нетаньягу, адресованому президенту України.

Нетаньягу також подякував Зеленському за привітання з 73-м Днем незалежності Ізраїлю.

У листі також зазначено, що "за останні 73 роки Ізраїль зазнав значної трансформації".

"У 1948 році ми добилися незалежності від Великої Британії. Сьогодні Ізраїль є глобальним центром інновацій, науки і технологій. У сфері охорони здоров'я, сільського господарства, безпеки і багатьох інших сферах ми продовжуємо приносити користь людству. Ми дуже хочемо співпрацювати з нашими друзями і союзниками в усьому світі, оскільки маємо перспективи на майбутнє", - повідомляє Нетаньягу. За матеріалами Інтерфакс-Україна.