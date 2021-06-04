Німеччина і Франція повинні нести відповідальність за окупацію Росією частини Грузії та України - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Німеччина і Франція, як гаранти Будапештського меморандуму, повинні нести відповідальність за окупацію Росією частини Грузії та України.

"Ми пам'ятаємо, що у 2008 році Російська Федерація напала на Грузію, і на сьогодні Грузія залишилася без частини своєї території. Після цього в Україні виникла ситуація з окупованим Кримом. Чи повинні за це нести якусь відповідальність Німеччина і Франція? Я вважаю, що повинні", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у п'ятницю, 4 червня.

Як зазначив Данілов, "окрім інструментів економічного тиску існують і політичні інструменти".

"Коли ви (Німеччина і Франція - ІФ) говорите про демократію, про свободу або коли говорите, що цінуєте кожну країну, то та ситуація, коли в 1991 році домовилися про недоторканність кордонів, а сьогодні, коли одна країна все це порушує, то крім тієї ситуації, коли Німеччина і Франція говорять про занепокоєння, то я вважаю, що це занадто мало в сучасному демократичному світі", - додав він.

Секретар РНБО також нагадав, що "саме Німеччина і Франція у 2008 році відмовили Грузії в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО". "Хоча було майже все готово", - зазначив він.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.