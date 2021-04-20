Німеччина і ЄС не розглядають суверенітет України як розмінну монету в переговорах з РФ - Маас

Німеччина, ЄС не розглядають територіальну цілісність, суверенітет України як розмінну монету в переговорах з Росією. У цьому запевнив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас в понеділок після засідання глав МЗС ЄС за участю українського міністра Дмитра Кулеби, передає "Укрінформ".

«Ще раз хочу підкреслити: територіальна цілісність України не є опцією», - заявив Маас.

«У цій вкрай напруженій ситуації, яка панує зараз, дипломатичний шлях України заслуговує нашого повне визнання і поваги», - сказав також дипломат.

Київ активізував інструменти ОБСЄ, і «ще є шанс, що Росія поважатиме взяті добровільно на себе зобов'язання щодо прозорості військ і перейде від провокацій до кооперації», - сказав німецький міністр.

За його словами, представники Німеччини та інших країн ЄС під час спілкування з українським колегою запевнили, що твердо стоять на стороні України, особливо в цей непростий час.

Маас також зазначив, що Німеччина разом з Францією продовжать працювати над повним втіленням в життя положень Мінських угод для вирішення ситуації на сході України. У наступні дні і тижні триватиме робота в нормандському форматі на робочому рівні.

Відзначимо, на засіданні політичних радників глав нормандської четвірки сторони підтвердили прихильність дотриманню всеосяжного припинення вогню в Донбасі. Засідання ТКГ, на якому обговорюватимуть реальні заходи для досягнення режиму тиші, відбудеться 20 квітня. За матеріалами ZN.ua