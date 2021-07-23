Німеччина закликала Україну імплементувати «формулу Штайнмаєра» в законодавство

Берлін закликає Росію до більш конструктивної ролі в урегулюванні конфлікту на сході України, а Київ – до втілення «формули Штайнмаєра» в національне законодавство.

Про це йдеться у заяві МЗС ФРН з нагоди річниці угоди, схваленої Тристоронньою контактною групою, про «додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню» на Сході України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми закликаємо Росію та Україну повністю виконати рішення саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення помітних поліпшень для населення Східної України. Перш за все, ми закликаємо Росію бути більш конструктивною, ніж раніше, у вирішенні конфлікту», - заявив речник МЗС.

Він деталізував, що йдеться про вкрай необхідне відкриття переходів через лінію розмежування, яке місяцями блокується бойовиками, досягнення у розмінуванні та відведення важкого озброєння.

«Україна також повинна виконати свої зобов'язання, такі як перенесення так званої «формули Штайнмаєра» в українське законодавство», - наполягають у Берліні.

За словами речника, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати змогу ефективніше контролювати режим припинення вогню. Для цього їй потрібний безперешкодний та безпечний доступ до всієї зони конфлікту. Припинення вогню було і є надійним знаком того, що мир можливий, якщо особи, що приймають рішення, мають політичну волю, переконані в Берліні.

Спільно з Францією Німеччина продовжуватиме енергійно працювати над довгостроковим вирішенням конфлікту на сході України, для якого Мінські угоди залишаються незамінною основою, обіцяють у німецькому МЗС.

Рівно рік тому в Тристоронній контактній групі, в якій Росія та Україна ведуть переговори щодо врегулювання конфлікту на Сході України за посередництва ОБСЄ, було узгоджено додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Це призвело до помітного зниження рівня бойових дій на Сході України та зменшення кількості жертв серед цивільних та військових. Втім, останнім часом російські бойовики дедалі часто порушують режим, українські військові гинуть чи не щодня.