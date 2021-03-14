Американское издание The Washington Post в рубрике "Мнения" (Opinion), но от лица редакционной коллегии (Editorial Board) выпустило материал о том, что Владимир Зеленский снова попал под давление США. Но на этот раз - по уважительной причине.

"Новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повальной коррупцией в его собственной стране, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России", - пишет редколлегия The Washington Post.

Издание отмечает, что Зеленский пришел к власти под обещания сразиться с олигархами, судьями и мафиозными сетями. Но в 2020 году отступил от обещаний и уволил реформаторов из своего кабинета и президента центрального банка. А также затормозил судебную реформы и деятельность против олигархов. Отдельно Зеленскому и за океаном припомнили Коломойского.

Поэтому приостановку сотрудничества со стороны МВФ The Washington Post называет закономерной. И высказывает сомнения, что наша страна без сотрудничества с Фондом сможет выплатить те части долга, которые необходимо погасить в конце 2021 года.

В качестве сигналов Зеленскому называют февральский телефонный разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном и введенные в марте санкции в отношении Коломойского.

Поэтому санкции против Медведчука в США считают попыткой Зеленского понравится Байдену. Как и внезапную активизацию по судебной реформе. Третьей фазой попыток получить расположение новых властей США называют подозрения трем экс-топ-менеджерам ПриватБанка.

В то же время The Washington Post подчеркивает - просто поприветствовав санкции США в отношении Коломойского, Зеленский не сможет победить в "битве с олигархами". Ему необходимо "настаивать на судебной реформе, восстановить независимость центрального банка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро". И, что естественно, Зеленский "должен недвусмысленно порвать с г-ном Коломойским и поддержать уголовное дело против него".