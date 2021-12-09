Новим бізнес-омбудсменом України став експосол Канади в Україні

9 грудня Кабінет Міністрів України призначив колишнього посла Канади в Україні Романа Ващука новим бізнесом-омбудсменом країни. Про це поінформували на Facebook-сторінці ради бізнес-омбудсмена.

"Кабінет Міністрів України призначив Романа Ващука бізнес-омбудсменом в Україні. Пан Ващук переймає посаду від Марціна Свенціцького, який став бізнес-омбудсменом у жовтні 2019 року. [...] Ващук вступить на нову посаду в Києві 1 січня 2022 року", - ідеться в повідомленні.

У раді бізнес-омбудсмена розповіли, що під керівництвом поляка Свенціцького розглянули понад 4 тис. скарг.

Роман Ващук був послом Канади в Україні із 2014 до 2019 року. Посаду залишив у зв'язку із виходом на пенсію. Нині Ващуку 59 років.

Рада бізнес-омбудсмена в Україні з'явилася у грудні 2014 року. На сайті ради повідомляють, що її фінансують із мультидонорського рахунка, відкритого Європейським банком реконструкції та розвитку 2014 року. Донорами є: Великобританія, Данія, Італія, Нідерланди, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія та Євросоюз. За матеріалами Гордон.