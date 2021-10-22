Новим головою Верховного Суду обрали Всеволода Князєва
Пленум Верховного Суду обрав Всеволода Князєва новим головою ВС.
Як передає кореспондент Укрінформу, за нього віддали свої голоси 98 суддів.
На пленумі було запропоновано три кандидатури для голосування: Касаційний адмінсуд у складі ВС висунув Князєва, Касаційний господарський суд - Володимира Погребняка (за нього віддали голоси 49 суддів), і суддя Олег Ткачук був самовисуванцем (7 голосів).
Князєв до обрання головою ВС був суддею Касаційного адмінсуду у складі ВС і секретарем Великої палати суду.
Всеволод Князєв, фото: sud.ua
До роботи у ВС працював головою Миколаївського окружного адміністративного суду.
Освіту здобув у Миколаївському гуманітарному інституті Українського державного морського технічного університету, який закінчив у 2001 році.
Новий голова ВС розпочне виконувати свої обов’язки після того, як 30 листопада спливе термін призначення чинного очільника суду Валентини Данішевської.
Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня під час Пленуму ВС Данішевська оголосила, що йде у відставку. Вона запропонувала скликати на 22 жовтня пленум, на якому розглянути питання обрання нового голови.
Данішевську обрали головою ВС наприкінці 2017 року коли після реформи був сформований новий склад суду.