Новим речником президента став Сергій Никифоров

Прессекретарем президента України Володимира Зеленського став журналіст та ведучий Сергій Никифоров. Відповідний указ 9 липня підписав глава держави.

Головними претендентами на посаду речника називали саме Сергія Никифорова та колишнього журналіста Олександра Бондаренка.

Нового прессекретаря президента України планували представити ще до Дня журналіста 6 червня. Однак до цієї дати єдиного кандидата не встигли обрати.

Що відомо про Сергія Никифорова

Новому прессекретарю президента України 35 років.

Навчався в криворізькому гуманітарно-технічному ліцеї No129. У 2008 році здобув фах журналіста в Київському державному університеті ім. Шевченка.

Його кар'єра, згідно з даними в мережі, почалась у 2005 році на каналі К1.

У 2006 році Сергій Никифоров працював кореспондентом інформаційного каналу 24, згодом - криворізького телеканалу Рудана.

Із 2007 року працював кореспондентом на Першому національному.

У 2011 році разом із 13 україномовними журналістами приєднався до редакції Euronews у штаб-квартирі міжнародного телеканалу в Ліоні (Франція).

Із 2019 року був обличчям телеканалу Україна 24. Саме там перекваліфікувався із журналіста у ведучого випусків новин.

Із жовтня 2020 року вів шоу Ранок чемпіонів разом із Талою Калатай.

У Сергія Никифорова є син та донька.

30 квітня з'явилася інформація про те, що прессекретар президента України Юлія Мендель залишає свою посаду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Мендель виконуватиме обов'язки прессекретаря президента, поки не закінчиться реорганізація комунікаційної роботи Офісу президента.

За його словами, Юлія Мендель зосередиться на роботі зі взаємодії з іноземними ЗМІ та буде радником із міжнародних комунікацій. За матеріалами ICTV Факти