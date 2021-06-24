Майбутню зустріч лідерів України та США обговорили керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря Сполучених Штатів з політичних питань Вікторія Нуланд у телефонній розмові, інформує "Дом" із посиланням на пресслужбу ОП.

Передовсім, Нуланд запевнила в непохитній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України з боку США.

Глава ОП поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні, а також розповів про кроки з реалізації європейських та євроатлантичних прагнень держави.

"Заступниця Держсекретаря США відзначила важливість продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією, й запевнила у підтримці з боку Сполучених Штатів цих зусиль", - повідомили в ОП.