Об'єднане командування сухопутних військ НАТО вважає Україну цінним партнером

Об'єднане командування сухопутних військ (LANDCOM) НАТО вважає Україну цінним партнером і тісно співпрацює з українськими військовими.

Як передає Укрінформ, про це Об'єднане командування повідомило у Твітері.

"Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в цей час у штабі Об'єднаного командування працює один український офіцер", - йдеться у повідомлені.

Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування @NATO?

Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі #LANDCOM працює один український офіцер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o - NATO Allied Land Command (@LANDCMD) April 5, 2021

При цьому наголошується, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня делегація Об'єднаного командування сухопутних військ НАТО на чолі з командувачем сухопутними військами НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутьє відвідала Україну.

Пріоритетними напрямами співпраці командування сухопутних військ ЗСУ і НАТО визначили підвищення якості та інтенсивності підготовки українських військовослужбовців.