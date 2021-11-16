Очільник Фонду держмайна Сенниченко йде у відставку - ЗМІ

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко йде у відставку "за власним бажанням", повідомили 16 листопада, посилаючись на джерела, видання LB.ua та агентство "Інтерфакс-Україна".

У статті LB.ua йдеться, що заяву Сенниченка оприлюднять найближчим часом.

Причина звільнення голови ФДМ пов'язана з приватизацією, пише видання. За інформацією співрозмовників LB.ua, серед окремих представників українського політикуму є незадоволені "приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно вплинути на рейтинги влади".

Екснардеп і колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у Telegram підтвердив інформацію про звільнення Сенниченка.

За його даними, причина відставки пов'язана із приватизацією заводу "Більшовик". За матеріалами "Гордон".