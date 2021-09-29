Очільник Запоріжжя Володимир Буряк заявив про свою відставку

Під час засідання Запорізької міської ради 29 вересня очільник міста Володимир Буряк заявив про свою відставку.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

Урядовець ухвалив таке рішення з огляду на погіршення стану свого здоров'я.

"Ви знаєте, що я був на лікарняному та проходив обстеження. Враховуючи те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще декілька обстежень", - зазначено в дописі.

Водночас Буряк запевнив, що продовжуватиме працювати на добро Запоріжжя. На Запоріжжі блокували створення фейкової "міськради"

"З міста я їхати не збираюся, з політики також не йду, партія Володимира Буряка "Єднання" продовжує розпочате, і я особисто братиму активну участь у розвитку партії та рідного міста", - додав він.