Однопартійці-слуги заявили про неприпустимість входження до Нацради громад Олександра Дубінського

Київська обласна організація партії "Слуга народу" заявила про неприпустимість входження до керівного органу - Національної ради громад - нинішнього її очільника Олександра Дубінського.

Питання його можливого усунення розглянуть 14 березня.

Про це йдеться на сайті партії "Слуга народу".

Розпорядження про скликання конференції видав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на вимогу членів Київської обласної організації.

"Партійці заявили про неприпустимість входження до Національної ради громад теперішнього очільника обласної організації Олександра Дубінського. Також вони обурені тим, що позиція деяких членів організації щодо подальшого перебування його на посаді очільника, і тим паче автоматичне входження пана Дубінського до керівних органів партії - видається за позицію всієї організації", - зазначають у пресслужбі партії.

Зазначається, що саме тому партійці висунули вимогу ініціювати скликання позачергової конференції обласної організації.

До нового керівного органу партії "Слуга народу" - Національної ради громад - увійшов народний депутат Олександр Дубінський, який зараз перебуває під санкціями Міністерства фінансів США та раніше був виключений із парламентської фракції партії.