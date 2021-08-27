Офіс генпрокурора України просить суд заарештувати Рудьковського

Офіс генпрокурора України (ОГП) просить суд змінити запобіжний захід колишньому міністру транспорту і зв'язку України Миколі Рудьковському з нічного домашнього арешту на тримання під вартою. Про це розповіла пресслужба ОГП у коментарі "Українській правді" 27 серпня.

"Прокурором подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу. Таке рішення прийнято у зв'язку з порушенням підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон виключно до міста Відень Республіки Австрія з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги", - повідомили у відомстві.

Порушення встановили за підсумками перевірки інформації зі ЗМІ про те, що Рудьковського помітили в Монако. Клопотання передали до Солом'янського районного суду Києва, стверджують в ОГП.

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Рудьковський був народним депутатом України IV, V, VII скликань, у 2006- 2007 роках очолював Міністерство транспорту і зв'язку. Зараз зі статком $93 млн він посідає 84-те місце в рейтингу найбагатших українців, складеному журналом НВ та інвестиційною компанією Dragon Capital.

25 лютого 2021 року СБУ заявила, що розкрила викрадення нардепа від "Слуги народу", ексголови компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. У лютому 2012 року Семінський виїхав із роботи, потрапив у підлаштовану ДТП і його викрали невідомі озброєні люди в масках. Визнаного судом зниклим безвісти Семінського звільнили у травні 2015 року.

3 березня 2021 року Рудьковському вручили повідомлення про підозру у цьому кримінальному провадженні. Апеляційний суд заарештував Рудьковського 24 червня. Пізніше Печерський райсуд Києва відпустив його під нічний домашній арешт до 2 вересня.

Микола Катеринчук - співзасновник компанії "Катеринчук, Моор і Партнери", яка представляє інтереси Рудьковського, говорив, що мета обвинувачень проти ексміністра - вимагання акцій компанії "Нафтогазвидобування". За інформацією ЗМІ, Семінський претендує на $150 млн частки в бізнесі сім'ї Рудьковського. Ексміністр говорив, що Семінський "ніколи не був власником або акціонером "Нафтогазвидобування", але постійно і протиправно вимагав частку" в компанії, погрожуючи заявити, що в його викраденні винен Рудьковський.

Увечері 11 серпня екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко розповів, що Рудьковського "виявили в Монако". Він опублікував знімок ексміністра, нібито зроблений у Монако, який йому надіслав неназваний нардеп. "Економічна правда" також стверджувала, що Рудьковський перебуває в Монако.

Рудьковський 12 серпня говорив що перебував в Австрії. За матеріалами Гордон.