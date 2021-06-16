Офіс президента докладе всіх зусиль, щоб звільнення Вітренка не відбулось, - джерела

Наглядова рада НАК погодилась залишитися за умови, що голову "Нафтогазу" буде звільнено.

В Офісі президента Володимира Зеленського виступають категорично проти звільнення Юрія Вітренка з посади голови НАК "Нафтогаз України".

Про це йдеться в матеріалі LB.ua "Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи".

За інформацією LB.ua, після гучної заяви про відставку 30 квітня цього року Наглядова рада НАК погодилась залишитися - за умови, що Вітренко буде звільнений у разі негативного висновку Нацагентства з запобігання корупції щодо його призначення. У такому випадку уряд мав оголосити конкурс на нового голову правління компанії, а на цей час обов'язки голови мав би виконувати хтось з чинних заступників голови.

У той же час Офіс президента виступаэ категорично проти радикальних кадрових рішень.

Джерела LB.ua стверджують, що ОП незадоволений рішенням НАЗК і докладе максимальних зусиль, щоб звільнення Вітренка не відбулось.

Очільник НАЗК Олександр Новіков, своєю чергою, нагадав заяви президента та його команди про наміри боротися з олігархами. Він посилається на п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону "Про запобігання корупції", яка передбачає, що упродовж року після звільнення з публічної служби особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу.

Питання про відсторонення Вітренка Наглядова рада планує розглянути наступного тижня.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК та призначив на цю посаду Вітренка терміном на рік.

За неофіційною інформацією, через звільнення Коболєва зірвалася зустріч Зеленського з американським президентом Джо Байденом.

НАЗК вважає, що призначення Вітренка суперечить законодавству України. Закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення. Вітренко ж, будучи керівником Міненерго, на думку НАЗК, системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України" аж до призначення на посаду голови правління компанії.

Вітренко не погодився з приписом НАЗК і збирається оскаржувати його в суді.