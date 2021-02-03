Офіс Ради Європи в Україні отримав нового очільника

Генеральний секретар Ради Європи пані Марія Пейчинович-Бурич повідомила про призначення пана Стіна Норлова очільником Офісу РЄ в Україні. Про це повідомляється на сторінці у Facebook постійного представництва України при РЄ.

Зазначається, що постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк повідомив про схвалення цієї кандидатури Києвом та привітав досвідченого данського дипломата з початком роботи на новій та важливій посаді.

Туреччина приєдналась до вітань з нагоди призначення нового голови Офісу РЄ в Україні.

Окрім цього, генеральний секретар РЄ повідомила про припинення дії мандата Спеціального радника Генсека з питань України Режі Брія та подякувала за його роботу.

Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу 6 жовтня 2006 року. Він сприяє реалізації місії Ради Європи в країні щодо захисту прав людини, підтримки демократії та забезпечення верховенства права, а також здійснює координацію та забезпечує реалізацію проектів і програм співробітництва.

Наразі Офіс координує реалізацію в Україні 17 різних тематичних проєктів Ради Європи, у тому числі 4 проєкти, що впроваджуються за фінансової підтримки Європейського Союзу.

За матеріалами uain.press/