Окупація Криму та Донбасу мають дедалі більше коштувати для бюджету РФ - Вершбоу

Захід не має полишати зусиль дипломатичного впливу на Росію, щоб примусити її змінити курс та зрозуміти, що продовження окупації Донбасу та Криму будуть дедалі більш коштовними для російського державного бюджету.

Таке переконання у понеділок під час віртуального семінару на тему "Чи зможе Байден прибрати Путіна з України?", який відбувся онлайн під егідою Атлантичної Ради, заявив відомий американський дипломат, колишній заступник Генерального секретаря НАТО та у минулому - посол США в Росії Александр Вершбоу.

Саме так він відповів на питання кореспондента Укрінформу, яким чином суперечливий візит Високого представника ЄС Жозепа Борреля до Москви минулого тижня може змінити політику Заходу стосовно Росії й, зокрема, його підтримку на адресу України.

"Візит пана Борреля був принизливим для європейців, і я бачив це у їх коментарях. Європейського дипломата просто виштовхали на потраву, на зустріч з паном Лавровим, яка була реальною провокацією. Я не думаю, що Боррель достатньо сильно зреагував на неї у той час. Але це є ознакою - Росія зараз має таке відчуття, що вона оточена Заходом. Вона має сама себе у цьому звинувачувати, виходячи з агресивної поведінки стосовно України, погроз на адресу Білорусі та ув'язнення пана Навального після невдалої спроби його вбивства", - сказав Вершбоу.

Він зауважив, що такі обставини роблять для Заходу перспективи поліпшення відносин з Росією дуже примарними. Але це не означає, що Захід має припинити випробовувати Росію дипломатичним шляхом, як у тому, що стосується широкого спектра двосторонніх відносин, так і у питаннях Донбасу

"Треба надати Росії можливість зрозуміти, що ціна збереження статус-кво буде продовжувати зростати, і окупація Донбасу буде дедалі більш коштовною для російського державного бюджету. Якщо російські платники податків знатимуть про це більше, чи то з "Голосу Америки" або з інших інформаційних ресурсів, вони можуть почати сумніватися, що такого роду авантюризм відповідає їхнім довгостроковим інтересам", - зауважив американський дипломат.

Він наголосив, що ключем для досягнення такого результату є показати Росії, що санкції Заходу не лише залишаються в силі, але ставатимуть ще більш відчутними, якщо Росія продовжуватиме заглиблюватися на територіях України. За такого розвитку стосунки між НАТО та Україною будуть поглиблюватися, і Росія матиме можливість чітко зрозуміти, що наявність цих окупованих територій не означає якогось "вето" на євроатлантичні прагнення України.

"Ще одне завдання - зробити ясним для російського народу, що Путін веде їх у невірному напрямку. Я думаю, що це не трапиться негайно, але з часом переконає Путіна скоротити свої втрати на війні в Донбасі. Я думаю, що адміністрація Байдена зробить дуже зрозумілим, що ми не маємо наміру забувати про Крим. Але саме Донбас має бути тим пунктом у відносинах, який примусить Росію змінити курс", - сказав Вершбоу.

Як вже повідомляв Укрінформ, у своїй першій промові в Держдепартаменті США 46-й президент Джо Байден заявив про те, що зовнішня політика США знову фокусуватиметься на глобальному лідерстві, на відновленні провідної ролі в міжнародних альянсах та зближенні із союзниками. Це є ознакою того, що США не мають наміру поступатися політичними інтересами перед міжнародними суперниками, передусім - Москвою. За матеріалами Укрінформ