Олег Уруський подав заяву про відставку

Віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Уруський подав заяву про відставку. Про це написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

Мельничук зазначив, що Уруський подав заяву до апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.

Уруський обіймає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з липня минулого року. Про те, що його можуть звільнити з посади, ЗМІ почали писати з початку жовтня.

Заяву Уруський написав того самого дня, що й міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 1 листопада говорив, що Верховна Рада розгляне кадрові питання в Кабміні в середу, 3 листопада. Крім Уруського та Резнікова парламент має також розглянути відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, який написав заяву ще кілька тижнів тому. За матеріалами Гордон.