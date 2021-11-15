Заступницю голови парламентської фракції "Слуга народу" Олену Шуляк обрано головою партії "СН" замість Олександра Корнієнка, призначеного раніше на посаду першого заступника Голови Верховної Ради.

Як передає Укрінформ із посиланням на Телеграм речниці фракції "СН" Юлії Палійчук, відповідне рішення члени партії ухвалили на з'їзді політсили у понеділок.

"Олена Шуляк очолила партію "Слуга Народу". Таке рішення ухвалив партійний з‘їзд 15 листопада. Кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду", - написала речниця.

Шуляк є заступницею голови депутатської фракції партії "Слуга народу", заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

До обрання в парламент Шуляк тривалий час займалась підприємницькою діяльністю, була однією з 18 засновників Спілки українських підприємців, а також членом правління громадської організації "Офіс ефективного регулювання".

У 2014 році балотувалася до Київської міської ради, а в 2019 році була обрана народним депутатом від "Слуги народу".

Як відзначають у "Слузі народу", Корнієнко залишиться членом партії та братиме активну участь у її житті.

Як повідомлялося, перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко ухвалив рішення скласти повноваження керівника політичної партії "Слуга народу". Раніше його призначили на посаду першого заступника Голови Верховної Ради.