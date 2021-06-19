Олігархи Фірташ і Фукс опинилися під санкціями РНБО

Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса під час засідання у п'ятницю ввечері.

Як повідомляє Україна молода, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання Радбезу.

"Сьогодні відносно російського бізнесмена Павла Фукса був введений повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати згідно з нашим законодавством", - повідомив пан Данілов.

За його словами, запроваджені санкції також проти Дмитра Фірташа.

Секретар Радбезу пояснив, що санкції щодо Фукса накладені у звязку з діяльністю фірми "Голден Деррік", а стосовно Фірташа - через "його участь у титановому бізнесі".

"За титановий бізнес (запроваджено санкції - ред.), за постачання сировини, яке потім іде - і це відслідковано нашими розвідниками зі Служби безпеки - на військове підприємство Російської Федерації. Ми не можемо допустити, щоб це продовжувалося", - сказав Олексій Данілов.

Він додав, що РНБО також запровадила санкції щодо підприємств, які безпосередньо афільовані з військово-промисловим комплексом РФ, що використовують титан саме у військовій сфері.

І зазначив, що санкції щодо Павла Фукса запроваджені через ситуацію, пов'язану з компанією "Голден деррік", яка отримувала дозволи на розвідку та видобуток нафти й газу у 2012-2013 роках поза конкурсом.

У цьому зв'язку Данілов наголосив, що РНБО "не допустить, щоб якісь люди отримали преференції від держави, і не має значення, коли це відбувалося, адже надра є стратегічним ресурсом України".

Також, за його словами, вперше за роки незалежності України державі було добровільно повернуто 2 ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти (компанії з Харківської та Дніпропетровської області, серед яких є назва "Гео Альянс").

І наголосив, що компанії, які повернули ліцензії, пов'язані "з одним поважним бізнесменом з міста Дніпро".

При цьому на сторінці Telegram президента Володимира Зеленського з'явилася інформація, що санкції також введені проти Чемезова С.В і Шелкова М.Є. Скоріш за все, маються на увазі гендиректор російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов та заступник голови ради директорів великого російського виробника титану "ВСМПО-Ависма" Михайло Шелков.

Павло Фукс відреагував першим і назвав введені санкції помстою секретаря відомства Олексія Данілова та збирається подати на нього в суд, а також на рішення щодо санкцій.

"Данілов, ви знаєте, є членом фракції партії "Яблуко", в якій його давній партнер Михайло Бродський працює, вони там разом в цій партії. Це явно помста Данілова особисто, він, напевно, ввів в оману президента і інших людей, які приймали таке рішення. Від себе я хочу сказати, що я громадянин України, який платить податки, великі податки. Я, безумовно, буду боротися за своє ім'я, і яобов'язковоподамвсудінацерішення, іособистонацюлюдину", - сказав Фукс.

Як повідомляла "УМ", президент Зеленський планує винести свій законопроєкт про деолігархізацію на референдум, якщо його не підтримають у Раді.

За матеріалами Україна молода.