ООН виступає за збереження "Нормандського формату" та виконання Мінська - генсек

ООН виступає за збереження "нормандського формату" і виконання мінських домовленостей по Україні. Про це заявив генеральний секретар всесвітньої організації Антоніу Гутерріш в інтерв'ю російським ЗМІ перед відправленням до Москви з візитом, який починається в середу, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

"Ми цілком підтримуємо повне виконання мінських угод, а також цілком підтримуємо дипломатичні зусилля в рамках "нормандського формату", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання. "Звичайно, ми стурбовані нещодавньою ескалацією, порушенням домовленості про припинення вогню. Розраховуємо, що настане деескалація і режим припинення вогню буде повністю дотримуватися, - продовжив він. - Ми не претендуємо на якусь чільну роль, ми лише хочемо бути корисними в тому обсязі, в якому учасники "нормандського формату" вважатимуть нашу роль корисною".

Про відправку миротворців ООН в Україну

Домовленість про відправку миротворчих сил ООН в Україну навряд чи буде досягнута найближчим часом, зазначив Гутерріш. "Існують дуже різні точки зору щодо того, який мандат і яку роль могли б грати миротворчі сили в Україні. Навряд чи згода буде досягнута в найближчому майбутньому", - сказав він.

У квітні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Financial Times заявив, що вважає за необхідне внести зміни в мінські угоди і збільшити кількість учасників переговорів в "нормандському форматі", приєднавши до них США, Велику Британію і Канаду. Білий дім відмовився уточнити, чи мають намір США намагатися увійти в "нормандський формат".

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова своєю чергою заявила, що заяви Зеленського про необхідність змінити "нормандський формат" говорять про нібито відмову Києва від виконання мінських угод. За матеріалами УНН.