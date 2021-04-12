ОП: чисельність російських військ на кордоні з Україною невдовзі має подвоїтися

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець заявив, що в результаті нарощування Росією військ на кордоні з Україною їхня чисельність невдовзі має подвоїтися. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Машовець сказав про це на зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом, на якій ішлося про погіршення ситуації на сході України й поблизу її кордону та можливі шляхи стримування російської агресії. Точного числа він не назвав.

Машовець наголосив на важливості скоординованих дій на міжнародному рівні з недопущення ескалації ситуації та притягнення Росії до відповідальності за її військові дії.

"Якщо Росія відмовиться від пропозицій розумних рішень, то ми і вся міжнародна спільнота чітко побачить, хто винний у дестабілізації ситуації", - сказав він.

Заступник голови ОП подякував Швеції "за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, яку вона надає на постійній основі", та готовність Швеції до обговорення шляхів покращення стану безпеки у Європі.

Україна і Захід заявили, що Росія стягнула десятки тисяч солдатів і сотні одиниць техніки до українського кордону, і закликали Москву припинити ескалацію.

Офіційно у Збройних силах України повідомили, що постійно вздовж українського кордону розміщено 28 батальйонно-тактичних груп (БТГр) - у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, а також в окупованому Криму. Зараз же додатково перекидають ще 25 БТГр. За оцінками, це приблизно 50-55 тисяч осіб.

Кремль переконує, що Росія нікому не загрожує, а таке масштабне переміщення військ пояснюють плановою перевіркою боєготовності армії. За матеріалами https://ua.krymr.com