ОПОРА назвала депутатів-прогульників Ради за жовтень (інфографіка)

У жовтні шість народних депутатів від фракції “Опозиційна платформа — За життя” та один позафракційний депутат пропустили всі голосування у Верховній Раді.

Про це повідомляє Громадянська мережа “ОПОРА” у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“У жовтні 7 народних депутатів пропустили усі 556 голосувань, шестеро з яких представники “Опозиційної платформи — За життя” (Вадим Рабінович, Вадим Столар, Віктор Медведчук, Тарас Козак, Григорій Суркіс та Юлія Льовочкіна) та один позафракційний депутат — Олесь Довгий”, - розповіли в ОПОРІ.

Крім того, зазначається, що депутати з фракції “Слуга народу” Єлизавета Ясько була присутня на 8 засіданнях Ради (99% пропущених засідань) й Любов Шпак — на 15 засіданнях (97% пропущених засідань), а позафракційний Олександр Дубінський — на 9 засіданнях (98% пропущених засідань).

В ОПОРІ нагадали, що відповідно до ухвалених у жовтні 2019 року парламентом змін до законодавства тепер відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюється їхньою участю в голосуваннях, тобто, якщо депутат не голосує, то він не присутній на засіданнях.

За законодавством, народним обранцям, які пропустили понад 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням ними депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.