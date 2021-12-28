ОПОРА підрахувала, хто з депутатів найбільше виступав у Раді за рік

Народні депутати із фракції “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” найбільше виступали під час засідань Верховної Ради впродовж 2021 року. Загальна тривалість їхніх виступів — майже 42 години.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Громадянської мережі ОПОРА.

“У 2021 році найбільше в парламенті виступали депутати з “Батьківщини”. Тривалість їхніх виступів становить 41 годину 47 хвилин”, - йдеться в повідомленні.

Парламентарії із фракції “Слуга народу” виступали 40 годин 39 хвилин, з “Опозиційної платформи — за життя” — 39 годин 15 хвилин, з “Європейської солідарності” — 29 годин 10 хвилин, із “Голосу” — 18 годин 46 хвилин, із депутатської групи “Довіра” — 13 годин 35 хвилин, із групи “Партія “За майбутнє” — 12 годин 55 хвилин.

Водночас позафракційні депутати виступали загалом 3 години 21 хвилину.

Лідером за кількістю та загальною тривалістю виступів є опозиційні депутати. Очолює рейтинг Нестор Шуфрич (“ОПЗЖ”), який у 2021 році виступав у парламенті 8 годин 33 хвилини. На другому місці — Олександр Колтунович (“ОПЗЖ”) — 7 годин 27 хвилин, на третьому — Юлія Тимошенко (“ВО “Батьківщина") із загальною тривалістю виступів 6 годин 6 хвилин.

Крім того, у рейтинг парламентаріїв, які найдовше виступали в парламенті, потрапили Ірина Геращенко (“ЄС”) — 5 годин 19 хвилин, Сергій Власенко (“ВО “Батьківщина”) — 5 годин, Михайло Цимбалюк (“ВО “Батьківщина”) — 4 години 50 хвилин, Ніна Южаніна (“ЄС”) — 4 години 44 хвилини, Григорій Мамка (“ОПЗЖ”) — 4 години 34 хвилини, Сергій Шахов (депутатська група “Довіра”) — 4 години 27 хвилин, Вадим Івченко (“ВО “Батьківщина”) — 4 години 9 хвилин. За матеріалами Укрінформ.