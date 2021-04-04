"ОПОРА" вимагає розслідувати можливі фальсифікації на 87 окрузі у Прикарпатті

Громадянська мережа "ОПОРА" вимагає від Національної поліції розслідувати можливе спотворення результатів голосування на виборчому окрузі No87 в Івано-Франківській області під час довиборів до Верховної Ради.

"Надзвичайний виклик для демократичності і законності виборів в окрузі вимагає від держави і правоохоронних органів невідкладних дій з встановлення винних у можливому спотворенні результатів голосування і ймовірних шахрайських дій з виборчою документацією...У разі відсутності об'єктивних і комплексних розслідувань, результати проміжних виборів народного депутата України матимуть низьку суспільну легітимність.

Спостерігачі "Опори" наполягають на розслідуванні всіх без винятку версій про причини невідповідності даних протоколів ДВК та результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень", - йдеться в повідомленні.

В "Опорі" зазначили, що процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійної ротацією в її складі.

"На момент прийняття ОВК рішень про повторний підрахунок голосів і під час його проведення суб'єктами виборчого процесу не було надано переконливих доказів про порушення з боку членів ДВК, які свідчать про фальсифікації ними результатів голосування. Натомість члени ДВК озвучували припущення про порушення цілісності упаковки виборчої документації з їх дільниць, яке могло статися вже після передачі бюлетенів до ОВК. і хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження і достатньої доказової бази, "ОПОРА" вимагає від Національної поліції України невідкладно їх вивчити і оприлюднити попередні результати розслідування", - підсумували в "Опорі".

І хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження і достатньої доказової бази, "ОПОРА" вимагає від Національної поліції України невідкладно їх вивчити і оприлюднити попередні результати розслідування ", - йдеться в заяві "Опори" в неділю ввечері. За матеріалами Інтерфакс-Україна.