Основні заяви Зеленського про медіасферу. Аналіз ІМІ

Сьогодні, 20 травня, відбулася пресконференція Президента України Володимира Зеленського за підсумками двох років перебування на посаді глави держави.

На пресконференцію, як повідомила очільниця Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева, акредитували понад 200 журналістів. Цього разу блогерів не акредитовували.

ІМІ зібрав і прокоментував основні тези Зеленського про інформаційну та медійну сфери:

Деолігархізація медіа

Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня з'явиться законопроєкт про деолігархізацію, який, зокрема, послабить вплив олігархів на медіа. За його словами, в Україні з'явиться спеціальний реєстр олігархів. "Думаю, цей законопроєкт з'явиться наступного тижня. Впливу на мас-медіа, політику, посадовців не буде. Але якщо буде, то ці люди з'являться в спеціальному реєстрі. Тоді цей бізнес втратить частину активів за кордоном, ціна цих активів буде зменшена не завдяки санкціям України, а завдяки появі в законі поняття "олігарх", - сказав Зеленський.

Про деолігархізацію медійного простору команда Президента заявляла ще два роки тому. 15 квітня Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю заявив, що цей законопроєкт базуватиметься на антитрастовому законі США. Поки що незрозуміло, яким саме чином регулюватиметься вплив олігархів на медіасферу.

Чинне законодавство України вже забороняє втручання будь-яких власників телеканалів в діяльність медіа. Зокрема, стаття 57 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" передбачає, що власник телерадіоорганізації не має права втручатися у творчу діяльність телерадіоорганізації в інший спосіб, ніж через внесення змін до редакційного статуту телерадіоорганізації. Обмежити вплив власників на редполітики можна було б шляхом посилення інструментів впливу Нацради, а головне - шляхом впровадження нової процедури обрання членів Нацради, яка б гарантувала створення незалежного і компетентного регулятора медійної сфери. Ще один шлях - це розробка антимонопольного законодавства що стосується медійного ринку, з визначенням поняття цього ринку. І головне, питання мало би стосуватися відповідальності не лише олігархів, а взагалі всіх власників медіа. Наприклад, можна згадати Сергія Ківалова в Одесі, чи Ігоря Гужву у Відні. Їх складно віднести до олігархів, але і їхні медіа також складно назвати незалежними від впливу власника на контент.

Станом на 20 травня згаданий законопроєкт у Верховній Раді поки не був зареєстрований.

Справа Шеремета

Зеленський сказав, що "серйозно говоритиме" з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, якщо підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета виявляться арештованими незаконно. "Я не хотів би багато коментувати з цього приводу, я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів і суду. Але скажу відверто: я знаю детально, що відбувається, і мені не все одно, якщо ці люди незаконно перебували за ґратами. Немає стовідсоткових доказів того, що вони винні або не винні", - заявив президент. На уточнювальне запитання журналістки 5 каналу про відповідальність Авакова президент сказав таке: "Це складне питання. Якщо їх засудили незаконно, я серйозно говоритиму з міністром. Чи може він лишитися в такій ситуації? Ні".

Також Володимир Зеленський заявив, що не знає, хто є вбивцею журналіста Павла Шеремета. "Я не знаю, хто вбивця. Повірте мені, якби я знав, я б все зробив, навіть поза законом, щоб їх арештувати", - сказав Зеленський.

Рік тому на питання про справу Шеремета Зеленський заявляв, що Аваков "потужний міністр", повинен цю справу "довести до кінця", і що сама справа "складна і неоднозначна". Цього року вислови Зеленського щодо Авакова і справи Шеремета стали набагато різкішими. Він вперше заявив що "немає стовідосткових доказів" винуватості затриманих, і навіть пригрозив Авакову відставкою. Крім цього, рік тому на пресконференції Зеленський заявляв що слідство це не його компетенція. Цього разу він дав більш емоційну оцінку, і фактично взяв на себе більшу відповідальність по справі Шеремета.

Такі різкі публічні заяви Президента можуть свідчити що Аваков втрачає свій вплив, в той час як його противники в Офісі Президента його нарощують.

Перепалка з представником каналу Ахметова "Україна 24"

Президент звинуватив журналіста телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" в маніпуляції фактами. "Збільшення податків. Ви продовжуєте цю тематику. Я знаю, що вона була у вас в ефірі. Я вважаю, що особисто ви маніпулюєте фактами, коли ви кажете "збільшення податків" - це не для українців і не для суспільства..." - сказав Зеленський журналісту "Україна 24".

Цікаво, що за даними моніторингу ІМІ медіа, що належать до пулу Ахметова, компліментарно висвітлюють Зеленського і уникають критикувати його особисто. Така критика виглядає швидше ситуативною, у прив'язці до особи конкретного ведучого і до конкретного законопроєкту. Її складно розцінювати як критику контенту "України 24" загалом, з огляду на редполітику цього телеканалу.

Про вплив Коломойського та Медведчука

Зеленський заявив, що в бізнесмена Ігоря Коломойського та народного депутата від "ОПЗЖ Віктора Медведчука більше немає впливу, який у них був раніше. "Ми розуміємо, де нині Медведчук. Ми розуміємо, що з Коломойським. Прекрасно з вами розуміємо: у них більше немає того впливу, який був", - сказав Зеленський. Окрім того, президент заявив, що в підготовлюваному законі про деолігархізацію буде заборона для посадовців, зокрема президенту, зустрічатися з великими бізнесменами. Водночас він зазначив, що якщо така необхідність буде, то зустріч має відбуватися публічно, а за її результатами має бути звіт.

Вплив Коломойського і Медведчука на медійну сферу досі є суттєвим. Попри санкції, аудиторія медійних ресурсів Медведчука досі налічує мільйони, за даними SimilarWeb. Так само, Коломойський впливає на редполітику власних медійних ресурсів, які входять до топ-10 найпопулярніших в Україні. За матеріалами https://imi.org.ua/monitorings/osnovni-zayavy-zelenskogo-pro-mediasferu-analiz-imi-i39249