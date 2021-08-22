Парад має показати, на що держава витрачала гроші - Зеленський

Останні два роки в Україні проводилася активна робота для покращення технічного забезпечення військ, і парад до Дня Незалежності продемонструє здобутки в цьому напрямі.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу "Інтер", яке разом з дружиною Оленою Зеленською, передає Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

Глава держави зазначив, що цьогоріч Україна відзначає тридцятий День Незалежності. Крім того, в ці дні в Києві відбудеться установчий саміт Кримської платформи, яка покликана сприяти деокупації півострова.

"Важливий рік, важливі саміти. Ми повинні показати все, що є в Україні - якої якості, якого рівня. Ми постійно збільшуємо бюджет для наших військових. Я цим пишаюсь... Вважаю, що люди повинні побачити, на що витрачала держава гроші", - наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, на параді буде продемонстровано нові танки, літаки, українські та французькі гвинтокрили, зокрема техніку Міністерства внутрішніх справ, включно з технікою прикордонників та рятувальників ДСНС.