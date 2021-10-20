Печерський суд Києва заочно арештував Азарова у справі про "Харківські угоди"

Печерський районний суд Києва в середу, 20 жовтня, заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, підозрюваному в скоєнні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

"Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дасть підстави звертатися із запитами про надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування", - пояснило важливість такого рішення Державне бюро розслідувань.

Своєю чергою, Офіс генпрокурора повідомив, що, за даними слідства, Азаров, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України Віктором Януковичем, в порушення Конституції й закону "Про міжнародні договори України" підписав розпорядження про схвалення так званих "Харківських угод" на користь РФ, якими було продовжено на 25 років термін перебування російського чорноморського флоту на території України.

"Внаслідок таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ іноземної держави на території України, вторгнення збройних сил Російської Федерації та окупації ними півострова Крим", - наголосили в Офісі генпрокурора.

У ДБР зазначили, що Азаров, повністю розуміючи наслідки підписання цієї угоди, свідомо забезпечив візування і узгодження її проєкту уповноваженими посадовими особами й таким чином "сприяв реалізації інтересів РФ на всіх стадіях погодження проєкту Угоди та її імплементації".

У відомстві також наголосили, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності, і нагадали, що в січні ДБР вже повідомило про підозру у вчиненні державної зради Віктору Януковичу.

Нагадаємо, що Микола Азаров втік з України в період Революції гідності. Точне місце його переховування невідоме.

Азаров, разом з іншими чиновниками режиму Януковича, перебуває під санкціями РНБО. За матеріалами Zaxid.net