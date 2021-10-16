Пентагон розкрив подробиці візиту міністра оборони США до України

Під час візиту до України наступного тижня міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном, щоб підтвердити непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Про це повідомляє сайт Міноборони США.

Як відзначається, візит є нагодою для обговорення прогресу України щодо імплементації реформ в обороні та оборонній галузі, які необхідні для просування євро-атлантичних прагнень України а також регіональної співпраці між союзниками та партнерами у регіоні Чорного моря.

Як відзначається, Остін також відвідає Грузію, Румунію та зустріч міністрів НАТО у Бельгії.

"Міністерство оборони США надійно підтримує європейських союзників та партнерів перед лицем дестабілізуючих дій Росії у критично важливому регіоні Чорного моря, і міністр оборони очікує зустрічі з колегами та іншими високопосадовцями, щоб підтвердити відданість США безпечній, стабільній, та заможній Європі", - відзначає повідомлення Пентагону. За матеріалами ukrainian.voanews.com