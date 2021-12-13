Перед початком Революції Гідності Гогілашвілі об'єднався з прокремлівським "Оплотом"

У червні 2013 року заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі дав спільну пресконференцію з організацією "Оплот", яку пов'язують з нападами "тітушок" на активістів Євромайдану та підтримку Росії.

Відповідне відео можна знайти на акаунті Міжнародної антинаркотичної асоціації (МАА) у Youtube.

"Європейська Солідарність" вимагає розслідування стосовно Олександра Гогілашвілі - заява Відомо, що Гогілашвілі працював в організації "Центр здорової молоді". На кадрах він з одним із засновників "Оплоту" Олексієм Олійником - прихильником Путіна, який згодом підтримував бойовиків на Донбасі.

Відео зняте у 2013 році під час пресконференції "Центру здорової молоді" і "Оплоту", яка проходила під девізом "Ми об'єдналися, щоб перемогти".

"Ми об'єдналися, щоби перемогти. Об'єдналися у прагненні та у боротьбі за тверезість, за тверезе майбутнє, за тверезу молодь, бо те, що ми маємо сьогодні - це результат того, що ми зробили вчора". - заявив тоді Гогілашвілі.

На Youtube-каналі ММА, де розміщено відео спільної пресконференції "Оплоту" та МГО Гогілашвілі, також є відео з відомими проросійськими особистостями, а поряд з ними - вітання українського президента Володимира Зеленського та акторів "95 кварталу".

Чоловік помічниці Зеленського й заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив з правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Чиновнику не сподобалося прохання правоохоронців показати документи.

Згодом стало відомо, що Гогілашвілі мав паспорт громадянина РФ і російський податковий номер.

Крім того, Гогілашвілі - чоловік прессекретарки Зеленського Марії Левченко.

"За свідченнями журналістів, Левченко - одна з тих осіб, які чули доповідь розвідників про підготовку "вагнерівської" спецоперації в кабінеті Зеленського", - зазначив в ефірі "Прямого" співголова фракції "Європейської Солідарності" Артур Герасимов. За матеріалами Прямий канал.