Перед зустріччю Байдена з Путіним США заморозили пакет військової допомоги Україні - ЗМІ

Влада США підготувала черговий пакет військової допомоги для України на 100 млн доларів, що включає також поставки летальних озброєнь. Однак зараз він заморожений і невідомо, чи буде наданий, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на американські медіа.

Інформацію про замороження військової допомоги підтвердили чотири обізнані джерела Politico. За даними видання, пакет готувався на тлі концентрації російських військ біля кордонів України і на окупованих територіях. Над питанням працювали Держдепартамент і Пентагон. Проте Рада національної безпеки поставив його на паузу після того, як РФ оголосила про відведення військ, і почалася підготовка саміту в Женеві за участю президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.

При цьому один із співрозмовників видання зазначив, що пакет "не чіпали", і його ще можуть оперативно надати Україні. Він може включати системи протиповітряної оборони малої дальності, протитанкове озброєння і стрілецьку зброю.

Заморожування не поширюється на другий пакет обсягом 150 млн доларів у рамках Ініціативи допомоги для безпеки України, затвердженої Пентагоном 11 червня. У нього входять навчання українських військових, консультаційна підтримка та озброєння, зокрема, протиартилерійські радари і засоби для боротьби з безпілотними літальними апаратами.

За матеріалами ZN.UA