Перед зустріччю Зеленського з Байденом експерти назвали передумови для успішного візиту президента України до США

Вже цього тижня має відбутися зустріч президентів США та України. Володимир Зеленський вже вилетів до Вашингтону, де в нього 1 вересня запланована зустріч із Джо Байденом. Напередодні візиту українського президента у Білий дім Центр національної стійкості та розвитку, засновниками якого є Олександр Данилюк, Павло Клімкін та Руслан Рябошапка, зазначає, що зустріч Зеленського з Байденом - це привід зробити важливі кроки, які дотепер відкладались.

У Центрі наголошують, що довіра до українських політиків украй низька, і тому переговори з президентом США треба починати не з обіцянок, а презентувати дії, які слід започаткувати ще до вильоту у Вашингтон. Експерти вважають, що це дозволить хоча б частково відновити довіру з боку ключових західних партнерів України.

А саме:

розблокувати роботу конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та ініціювати перезапуск конкурсу з відбору керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) із новою конкурсною комісією, оскільки попередня скомпрометувала себе. Відбір керівника БЕБ повинен здійснюватись комісією, у складі якої більшість становитимуть представники громадянського суспільства, експертного середовища, фахівці з бездоганною репутацією. Такий підхід має бути застосований до всіх без виключення конкурсів;

ініціювати процедуру відбору директора Державного бюро розслідувань (ДБР). До того часу призначити виконуючим обов’язки керівника ДБР доброчесного професіонала, незалежного від побажань політиків чи виконавчої влади;

ініціювати звільнення генерального прокурора за провал реформи прокуратури та саботаж резонансних розслідувань у країні;

ініціювати широке громадське обговорення та ухвалення плану дій з деолігархізації;

звільнити з посад в Офісі президента та апараті Ради нацбезпеки та оборони осіб, щодо яких є кримінальні провадження, а також тих, які мають ознаки поглядів на користь Російської Федерації;

запровадити санкції щодо всіх бізнесів олігарха Дмитра Фірташа;

започаткувати повноцінну імплементацію законів про судову реформу. Утворити дорадчий орган за участю громадянського суспільства для контролю за впровадженням судової реформи;

розпочати реальну реформу Служби безпеки України. Звільнити тих, хто її саботує. Зосередити роботу СБУ виключно на контррозвідці та антитерористичній діяльності. Демілітаризувати Службу з паралельним зменшенням чисельності співробітників відповідно до західних підходів;

ініціювати відставку Кабінету міністрів та формування професійного і доброчесного складу уряду на основі консенсусу з громадянським суспільством;

ініціювати ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, що втручається у роботу державного концерну «Укроборонпром». Призначити інше керівництво «Укроборонпрому», яке буде здатне провести швидку і повноцінну трансформацію відповідно до нещодавно ухваленого законодавства.

Своєю чергою колишній посол України у США Олег Шамшур вважає, що перед українською делегацією стоїть ще одне ключове для ефективності майбутньої двосторонньої взаємодії завдання: встановити довірливі стосунки між очільниками обох держав. Тут Володимир Зеленський не має права на помилку. За матеріалами ZN.ua