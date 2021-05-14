Петрашко і Криклій написали заяви про звільнення, - джерела

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення.

Про це LB.ua розповіли джерела у фракціях "Слуга народу" та "Голос".

"До Верховної Ради надійшли заяви про звільнення за власним бажанням міністрів Петрашка та Криклія. Їхні питання будуть розглядатися у вівторок, на поозачерговому (засіданні парламенту, - ред.)", - розповів співрозмовник.

Також стало відомо, що у понеділок відбудеться засідання "Слуг народу", де також розглядатимуться відставки міністрів.

"У понеділок о 19:00 у нас відбудеться фракція "вживу", де ми розглянемо і ці питання, і питання кандидатів", - додало джерело у фракції.

На питання LB.ua, які саме кандидати розглядаються, співрозмовник відповів: "Замість Петрашка планується кандидат Любченко. Замість Криклія - Кубраков.

Ще одне джерело також додало, що питання відставки Міністра охорони здоров'я Максима Степанова, вірогідно, розглядатиметься у четвер. За його словами, необхідні 150 голосів наразі вже зібрано.

Нагадаємо, Петрашка призначили міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 17 березня 2020 року. До цього він був заступником генерального директора агрохолдингу Ukrlandfarming.

У вересні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Стефанчук зазначив, що кадрові висновки будуть робити після того, як Кабінет Міністрів запропонує парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік.

20 жовтня минулого року у Раді зареєстрували постанову про звільнення Петрашка. У березні цього року Петрашко заявив, що Україна пройшла пік падіння економіки.

Криклій став міністром інфраструктури 30 серпня 2019 року. У листопаді він ініціював відставку своєї заступниці через її листування з пранкером.