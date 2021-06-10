"Певного прогресу досягнуто", - МВФ про переговори з Києвом

Міжнародний валютний фонд продовжує "тісну взаємодію" з Києвом в контексті першого огляду програми Stand-by та говорить про досягнення "певного прогресу" для отримання наступного траншу, однак зазначає, що треба зробити більше.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, передає Укрінформ.

"Ми продовжуємо перебувати, я би сказав, у тісній взаємодії з українською владою щодо прогресу в напрямку завершення цього першого огляду (програми МВФ - ред). Це означає, що ми ведемо дискусії про імплементацію політичного курсу та реформ за цією програмою", - зазначив представник Фонду.

Він уточнив, що обговорення ведуться, зокрема, про посилення управління Національним банком; вдосконалення законодавчої та нормативної бази щодо контролю банківської діяльності; зменшення середньострокового бюджетного дефіциту; а також законодавчих зусиль щодо відновлення та зміцнення антикорупційної системи і системи судочинства в Україні.

"Певного прогресу досягнуто, але необхідно зробити ще більше для завершення цього першого огляду", - зазначив представник МВФ. За матеріалами Цензор.НЕТ.